Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Türk Telekom forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Litvanya ekibi Zalgiris'te görev yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Tyrone Wallace'ı transfer etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?