Galatasaray ve Fenerbahçe Derbilerinde Yabancı Oyuncuların Etkisi

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı oyuncular çekti.

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.

Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-FB) Goller 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 2-1 Alper Potuk/ Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 0-1 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego/ Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 1-0 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas/ Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1 Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 Mesut Özil, Crespo/ Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 Zajc, Serdar Dursun 08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0 Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0 - 07.04.2023 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen) Mauro Icardi

Kaynak: AA