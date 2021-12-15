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Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu

15.12.2021 22:08

Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'da Fernando Muslera ve Marcao, grup aşamalarının en iyi 11'inde yer aldı.

Veri karşılaştırma uygulaması Comparisonator, UEFA kulüp organizasyonlarının grup aşamalarındaki en iyi 11'leri belirledi. E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen Galatasaray'dan Muslera ve Marcao, UEFA Avrupa Ligi gruplarının en iyi kadrosunda yer aldı.

AVRUPA LİGİ'NE GALATASARAY DAMGASI

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'i belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool, Ajax ve Bayern Münih'te forma giyen futbolcular damga vururken, Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'dan iki futbolcu yer aldı.

Avrupa kupalarının grup aşamalarındaki en iyi 11'ler şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi: Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alexander-Arnold (Liverpool), Kounde (Sevilla), Martinez (Ajax), Cancelo (Manchester City), Berghuis (Ajax), Fernandes (Manchester United), Salah (Liverpool), Sane (Bayern Münih), Haller (Ajax), Lewandowski (Bayern Münih)

UEFA Avrupa Ligi: Muslera (Galatasaray), Aguilar (Monaco), Bediashile (Monaco), Marcao (Galatasaray), Cresswell (West Ham United), Maddison (Leicester City), Evander (Midtjylland), Wirtz (Bayer Leverkusen), Januzaj (Real Sociedad), Ekambi (Olimpik Lyon), Daka (Leicester City)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Lindner (Basel), Bah (Slavia Prag), Piesinger (Randers), Ngadeu-Ngadjui (Gent), Sidcley (PAOK), Biel (Kopenhag), Andrade (Karabağ), Zivkovic (PAOK), Wittek (Vitesse), Abraham (Roma), Cabral (Basel)

Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu - Son Dakika
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