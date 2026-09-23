Galatasaraylı Tekin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finali ve şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika
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Galatasaraylı Tekin, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finali ve şampiyonluğu hedefliyor

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Galatasaraylı Tekin, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde finali ve şampiyonluğu hedefliyor
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 22 yaşındaki oyuncusu Zekeriya Yiğit Tekin, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidip şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Tekin, güçlü sezon hazırlığı ve taraftar desteğinin önemli motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Zekeriya Yiğit Tekin, bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidip şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın 22 yaşındaki oyuncusu Zekeriya Yiğit Tekin; yeni sezon hazırlıkları, takımın hedefleri ve bireysel hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tekin, yeni sezon hazırlıklarına güçlü başladıklarını belirterek, "Güzel bir kimyamız var, herkes birbirine destek oluyor. Böylelikle de antrenmanları güçlü geçiriyoruz. Maçlarda birlikte olup sezon öncesi gelişimimize devam ediyoruz. Beklentilerimiz yüksek" dedi.

"Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidip şampiyon olmak istiyoruz"

Bu sezon hem FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlatan 22 yaşındaki basketbolcu, "Öncelikle kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Son iki yılda iyi yerlere geldik; dörtlü final yaptık, geçen sene çeyrek final yaptık. Ama bu sene daha güçlü bir kadromuz var. Finale kadar gidip, şampiyon olmak istiyoruz. Basketbol Süper Ligi'nde de hedeflerimiz yüksek aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar inanılmaz bir motivasyon kaynağı"

Galatasaray taraftarının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Zekeriya Yiğit Tekin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda taraftar desteği beklediklerini dile getirerek, "Taraftarlar inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Geçen seneki Tenerife maçında burayı doldurmuştuk, harika bir atmosfer olmuştu. Galatasaray taraftarı da Sinan Erdem'i seviyor. O yüzden maçlarda bize destek olacaklarına eminim" diye konuştu.

"A Milli Takım'da ülkemi temsil etmeyi çok isterim"

A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymenin her genç basketbolcu gibi kendisinin de hedefleri arasında olduğunu belirten Tekin, "Her genç basketbolcu gibi ben de tabii ki A Milli Takım'da ülkemi temsil etmeyi çok isterim. Onun için çalışmaya da devam ediyorum. Harika bir takım; neredeyse Avrupa'daki en güçlü takım. Umarım bir gün orada olurum ben de, çok isterim" şeklinde konuştu.

Doğuş Balbay'ı örnek alıyor

Kendisine örnek aldığı basketbolcunun sorulması üzerine eski milli basketbolcu Doğuş Balbay'ı işaret eden Zekeriya Yiğit Tekin, "Önceden Doğuş Balbay'ı çok izlerdim. Doğuş ağabeyi izleyerek büyüdüm. Onun enerjisi, işte sahaya kattığı, savunması, takımı, kaptanlığı, yönlendirmesi falan... Her zaman onu örnek alırdım" dedi.

Son dönemde sahada izlemeyi en sevdiği oyuncunun ise Sloven basketbolcu Luka Doncic olduğunu ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "Son dönemdeki basketbolculardan söylemek gerekirse sahada izlemeyi en sevdiğim oyunculardan biri Luka Doncic diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
GalatasarayYiğit TekinSporSon Dakika

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