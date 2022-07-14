Açıklamada, "Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı - Son Dakika

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