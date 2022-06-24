Gaziantep FK'de sportif direktörlüğe Adnan Erkan getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sportif direktörlük görevine Adnan Erkan'ın getirildiğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Erkan'ın son olarak Konyaspor'da sportif direktör olarak görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Adnan Erkan, bundan sonraki dönemde bilgi ve deneyimleriyle kulübümüzün başarısı için görev alacak. Sayın Adnan Erkan'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz bünyesi altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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