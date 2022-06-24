Açıklamada, "Adnan Erkan, bundan sonraki dönemde bilgi ve deneyimleriyle kulübümüzün başarısı için görev alacak. Sayın Adnan Erkan'a camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz bünyesi altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erkan'ın son olarak Konyaspor 'da sportif direktör olarak görev aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Gaziantep FK'de sportif direktörlüğe Adnan Erkan getirildi - Son Dakika

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