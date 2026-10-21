Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığında 1 saat 10 dakika çalıştı

Gaziantep FK, Erzurumspor maçı hazırlığında 1 saat 10 dakika çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü, idman dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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