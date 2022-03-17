Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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