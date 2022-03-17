Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.03.2022 14:01
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement