Gaziantep FK, Göztepe maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İzmir'e hareket etti.
Kaynak: AA
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