Gaziantep FK, Göztepe maçına hazır

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İzmir 'e hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi