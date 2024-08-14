Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Janio Bikel ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kadroya katılan orta saha oyuncusu Janio Bikel'in sözleşmesi feshedildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Janio Bikel ile sözleşmemiz, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Bikel'e kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.