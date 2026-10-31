Gaziantep FK, sakatlıkları süren 8 futbolcusunun sağlık durumunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep FK, sakatlıkları süren 8 futbolcusunun sağlık durumunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan 8 futbolcusunun tedavi programına ilişkin bilgi verdi. Kulüp açıklamasında oyuncuların bireysel saha ve kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü, bel fıtığı ve ayak bileği ameliyatı geçiren iki futbolcunun rehabilitasyonunun devam ettiği belirtildi.

Gaziantep FK, sakatlıkları bulunan 8 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, alt adalelerindeki sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Ulrich Meleke ve Ogün Özçiçek, sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda bireysel saha çalışmalarını ve fitness salonundaki kuvvet antrenmanlarını sürdürüyor.

Üst adalesinden sakatlanan Sontje Hansen fitness salonunda kuvvet çalışmalarına devam ederken, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören kaleci Kacper Tobiasz'ın rehabilitasyon süreci sürüyor.

Sağ omzundaki sakatlığı nedeniyle tedavi edilen Arda Kızıldağ, bireysel saha çalışmalarının yanı sıra takım antrenmanlarına kısmen katılıyor. Oyuncunun fitness salonundaki kuvvet çalışmaları da devam ediyor.

Alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Serdar Dursun da bireysel saha ve kuvvet çalışmalarını sürdürüyor.

Bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen Nazım Sangare ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında sağ ayak bileğinden sakatlanarak operasyon geçiren Fuat Bavuk'un tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Gaziantep FKBel FıtığıBel FıtığıSağlıkSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Meteoroloji’den yağış uyarısı Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak
Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı Gizem Örge’den yürek burkan sözler Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi İşte o görüntüler Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
15:00
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri
Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
14:28
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
Fenerbahçe taraftarını illallah ettiren isme 2 talip birden
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney korkunç talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney korkunç talimatla geri döndü
14:10
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
13:36
Polonya’da anayasal kriz büyüyor Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Polonya'da anayasal kriz büyüyor! Abluka altında Cumhurbaşkanı acil toplantı kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 15:07:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, sakatlıkları süren 8 futbolcusunun sağlık durumunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android