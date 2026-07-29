Gaziantep FK'ya Yeni Transferler - Son Dakika
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Gaziantep FK'ya Yeni Transferler

Gaziantep FK\'ya Yeni Transferler
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Gaziantep FK, Trivante Stewart, Kerim Çalhanoğlu, Florin Stefan ve Sabahattin Destici'yi aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Trivante Stewart, Florin Stefan, Kerim Çalhanoğlu ve Sabahattin Destici'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıkmasına göre İsrail ekibi Maccabi Haifa'da forma giyen Jamaikalı santrfor Trivante Stewart, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. 23 yaşındaki sol bek Kerim Calhanoğlu ile 2+1 yıllığına anlaşma yapıldı. Romanya Milli Takımı oyuncusu Florin Stefan ile 1 yıl, Sabahattin Destici ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sezon hazırlıklarını teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdüren Gaziantep FK, yarın çift idman yapacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kerim Çalhanoğlu, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK'ya Yeni Transferler - Son Dakika

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