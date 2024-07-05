Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

05.07.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ’’emsali olmayan en yüksek riskli maç’’ olarak belirledi Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını ''emsali olmayan en yüksek riskli maç'' olarak belirledi
20:41 Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın Silahların susması için şartlarını tek tek sıraladı! Putin ateşkese hiç olmadığı kadar yakın
19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
21:34 Uzatmalarda Almanya’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te yarı finale yükseldi Uzatmalarda Almanya'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te yarı finale yükseldi
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 22:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement