Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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