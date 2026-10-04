Gaziantep'te müsabakadan sonra okçular, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın makamını ziyaret etti - Son Dakika
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Gaziantep'te müsabakadan sonra okçular, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın makamını ziyaret etti

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Gaziantep\'te müsabakadan sonra okçular, Sa\'d bin Ebi Vakkas\'ın makamını ziyaret etti
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Gaziantep'te düzenlenen Geleneksel Aksaçlılar Müsabakaları'nda mücadele eden geleneksel Türk okçuları, okçuluğun piri kabul edilen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın makamını ziyaret etti. Diyarbakır seferinde konakladığı bölgedeki makamda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen Geleneksel Aksaçlılar Müsabakaları kapsamında bir araya gelen geleneksel Türk okçuları, okçuluğun "piri" kabul ettikleri ashab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin makamını ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre geleneksel Türk okçuları, Gaziantep'te düzenlenen "Geleneksel Aksaçlılar Müsabakaları" organizasyonunda mücadele etti.

Müsabakalardan sonra geleneksel Türk okçuları vefa örneği göstererek okçulukta "pir" kabul ettikleri ashab-ı kiramdan okçuluğuyla meşhur Sa'd bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anh) hazretlerinin Diyarbakır seferi sırasında konakladığı Araban Ovasına hakim bir tepede bulunan makamı şerifine ziyarette bulundu.

Ziyarette Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ruhaniyeti için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Sa'd bin Ebi Vakkas (Radiyallahü anh) özellikle Uhud Harbi'nde Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın mübarek elleriyle kendisine verdiği okları atarken gösterdiği hünerli atışları ile Efendimiz'in (sallallahü aleyhi ve sellem): 'Hak de at ya Sa'd, anam babam sana feda olsun.' sözleriyle dua ve övgülerine mazhar olmuştur. Sa'd bin Ebi Vakkas (Radiyallahü anh) hazretleri Uhud Harbi'nde cereyan eden bu hadise nedeniyle Türk okçuluğunda pir kabul edilmiştir. Özünde bir spor olan geleneksel Türk okçuluğunun etrafı tarih, inanç, ahlak, gelenek, görenek gibi Türk-İslam değerleri ile örülüdür. Bu değerlere vefa da en önemli hasletlerimizdendir."

Kaynak: AA
Kültür SanatDiyarbakırGaziantepOkçularKültürSporSon Dakika

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