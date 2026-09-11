Gaziantepli milli sporcu Çamoğlu, Tiran\'da üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda, Gaziantepli milli sporcu Furkan Übeyde Çamoğlu, Erkekler 58 kg kategorisinde altın madalya kazanarak üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Hedef 2028 Los Angeles olimpiyatları

EUSA Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda (European Universities Combat Championships) Taekwondo Erkekler kategorosinde altın madalya kazanan milli sporcu Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun antrenörü Hasan Hüseyin Kılınç, başarılarının arkasında uzun yıllara dayanan bir emek olduğunu belirterek, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılıp altın madalya kazanmak olduğunu vurguladı.

Kılınç, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Gaziantep Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.

Üçüncü kez Avrupa şampiyonluğunun gururu

Üçüncü kez bu büyük gururu yaşamanın mutluluğunu paylaşan Furkan Übeyde Çamoğlu ise, "Geçen yıl Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak, dünya ikincisi olmuştum. Yolumuz uzun, hedefimiz büyük. Daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz ve Türkiye'ye olimpiyat madalyası getirmek için sonuna kadar çaba harcayacağız" ifadelerini kullandı.