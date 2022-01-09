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Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor - Son Dakika

Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor

09.01.2022 12:47
Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Benfica'nın inadını kıran sarı-kırmızılı ekip, genç yıldızı satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekipte, yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde iyi haber geldi. Başarılı orta sahayla el sıkışan yönetim, Portekiz kulübünün inadını da sonunda kırdı.

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fanatik'in haberine göre,Portekizli orta saha 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilecek. Benfica'ya ise 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllık imzayı atıyor

ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

22 yaşındaki orta sahanın kazanacağı ücret de belli oldu. Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar 900 bin euro'ya imza atacak. Portekizli oyuncu, gelecek sezon ise 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacak.

GEÇEN YIL GELMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında kiralanan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte 18 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

SEZON BAŞI OLMADI

Sezon başında da transferi gündeme gelen Gedson'u, kulübü Benfica bırakmamıştı. 22 yaşındaki orta saha, bu sezon sadece 4 maça çıktı.

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Gedson Fernandes, Portekiz, Benfica, Yılan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor - Son Dakika
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