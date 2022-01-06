Geleceğin jimnastikçileri Tepebaşı'nda yetişiyor

Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri'nde bulunan jimnastik salonu, çocukların yoğun ilgisini görürken, salonda düzenlenen kursta ise uzman eğitmenler tarafından geleceğin jimnastikçileri yetiştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin, kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde, çocuklar sağlık içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen tam donanımlı jimnastik salonunda, yeni dönem eğitimleri kapsamında 4-9 yaş arası 219 öğrenci spor yapıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, jimnastik salonunun 3 metre derinliğinde trambolin, tırmanma halatları ve halkaları, 3 metre derinliğinde sünger havuzu, tramplen, 3 metre uzunluğunda 2 adet deri kaplamalı denge aleti, ahşap jimnastik sıraları ve merdivenleri, 5 katlı atlama kasası ve 20 adet amut barı gibi donatıları ve profesyonel eğitmenleri ile Eskişehirli çocukların sağlıklı biçimde jimnastik yapabilmesi için eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam edileceğini bildirdi.

"Korona virüs önlemleri aksatılmıyor"

Kontenjanların sınırlı tutulduğu eğitimlerde, çalışma öncesi ve sonrasında ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca spor malzemeleri ile soyunma odaları da her ders sonunda dezenfekte ediliyor. Kurslara katılan vatandaşların HES uygulaması kodu da kontrol ediliyor. Eğitimlere katılan kursiyerler, sağlıklı bir ortamda spor yapmaktan dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.

Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 ve 0 (535) 490 82 71 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR