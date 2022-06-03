Geleceğin şampiyon güreşçileri mindere ilk adımını attı

Manisa'da güreş altyapısına büyük önem veren Yunusemre Belediye spor'da geleceğin şampiyonları ilk antrenmanlarına başladı.

Yunusemre Belediyespor, güreş altyapısına çok sayıda yeteneği kazandırmaya devam ediyor. Mavi Beyazlılarda güreşe yeni başlayan sporcular, ilk çalışmalarına uzman eğitmenler eşliğinde başladı. Temel eğitimlerle mindere "merhaba" diyen yeni güreşçiler, gelecekte Manisa ve ülkemize madalya kazandırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor güreş antrenörleri Ömer Rona ve Murat Bozkurt, 2011 - 2012 - 2013 yaş grubunda yeni ve dinamik bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Çocuklarımızın çalışkanlığı, isteği ve arzusu bizleri mutlu ediyor. İleride elde edecekleri başarılarla çok ses getirmeye aday sporcularımız var. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'ın bizlere vermiş olduğu desteklerle altyapımızdan iki sporcumuz, kısa sürede çalışma sonucunda katıldıkları U11-U13 Türkiye Şampiyonası'nda bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Bu başarılar ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Yaz spor okulları kayıtlarımız ise hızla devam ediyor. Yaz spor okulları ile güreşe olan ilginin daha fazla artacağını umut ediyoruz. 6-13 yaş arası tüm çocuk ve gençlerimizi ücretsiz olarak güreş eğitimlerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA