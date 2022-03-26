Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı - Son Dakika
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Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı

26.03.2022 20:51
Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı

Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Genç milli judocular, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Atina'da bugün başlayan organizasyonda kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, aynı sıklette Duygu Dirgen gümüş, 78 kiloda Sümeyye Kaya ve +78 kiloda Yağmur Yılmaz ise bronz madalya elde etti.

Organizasyonda bugün +78 kiloda finale yükselen iki Türk judocu Hilal Öztürk ile Duygu Dirgen altın madalya için karşı karşıya geldi. Milli judocu Hilal Öztürk müsabakayı kazanarak birincilik kürsüsüne çıkarken, Duygu Dirgen ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

İlk gün mücadelesinde kadınlar 78 kiloda Sümeyye Kaya bronz madalya maçında Azerbaycanlı Narmin Amirli'yi altın skorda ipponla yenerek üçüncü oldu.

+78 kiloda yarışan milli judocular Yağmur Yılmaz ile Ayben İn de bronz madalya mücadelesinde karşılaştı. Yağmur Yılmaz karşılaşmadan galip ayrılarak bronz madalyanın sahibi odu.

Günün diğer müsabakalarında; kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, 78 kiloda Serdem Daharlı, +78 kiloda Ayben İn beşinci oldu.

Öte yandan Atina Başkonsolosu Erdem Kutlu da genç milli judocularla birlikte müsabakaları yakından takip etti.

Gençler Avrupa Kupası'nda yarın kadınlarda, 48 kiloda: Merve Azak, Çağla Serdar, Hilal Sema Birinci, Hanife Özcan, 52 kiloda: İlayda Merve Koçyiğit, Gökçe Güneş, Buketnur Karabulut, Hümeyra Şeras, 57 kiloda: Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Nagihan Gül Bayraktar, Ayşenur Karadağ mücadele edecek.

Erkeklerde ise 81 kiloda Musa Şişmek, Enes Pınar, İbrahim Melih Şahin, Erdal Danışman, 90 kiloda: Cem Ata Demirtaş, Atilla Dinç, Adnan Kılıç, 100 kiloda: Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Fırat Karacan, +100 kiloda: Mehmet Alp Seçilmiş, Umut Utku Turanlı, Tunahan Tutar tatamiye çıkacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç milli judocular, Avrupa Kupası'nda biri altın 4 madalya kazandı - Son Dakika


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