Genç pentatletler Avrupa Gençler Şampiyonası için İspanya'da - Son Dakika
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Genç pentatletler Avrupa Gençler Şampiyonası için İspanya'da

18.06.2022 22:00
Genç pentatletler Avrupa Gençler Şampiyonası için İspanya'da

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 19 Haziran'da İspanya'nın Barselona kentinde başlıyor.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 19 Haziran'da İspanya'nın Barselona kentinde başlıyor. 26 Haziran'a kadar sürecek olan şampiyonaya 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 milli sporcu katılacak.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu'nun İspanya Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası', 19 -26 Haziran 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirelecek. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarından oluşan pentatlon şampiyonasına gençler kategorisinde yer alan sporcular mücadele edecek. Türkiye'den toplam 4 sporcunun katılım göstereceği şampiyonada; 2 kadın ve 2 erkek sporcu mücadele verecek. Türkiye'yi İspanya'da kadınlar kategorisinde Selen Gülel ve Yaren Nur Polat; erkekler kategorisinde ise Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan temsil edecek.

Şampiyona, 19 Haziran'da yapılacak Kadınlar Eleme Yarışları ile başlayacak. Ardından 7 günlük yarış boyunca, sırasıyla erkekler kategorisi elemeleri, Kadınlar Yarı Finali, Erkekler Yarı Finali, Kadınlar Finali, Erkekler Finali, Kadınlar Bayrak Yarışı, Erkekler Bayrak Yarışı şeklinde devam edecek. Şampiyona, 26 Haziran'da yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile son bulacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Barselona, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç pentatletler Avrupa Gençler Şampiyonası için İspanya'da - Son Dakika

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