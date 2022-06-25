Gençler Türkiye Kupası ile kürek sporu yıllar sonra başkente dönüyor - Son Dakika
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Gençler Türkiye Kupası ile kürek sporu yıllar sonra başkente dönüyor

25.06.2022 15:04

- Gençler Türkiye Kupası ile kürek sporu yıllar sonra Başkent'e dönüyor Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon 25 yıl aradan sonra Ankara Mogan Gölü'nde başladı.

- Gençler Türkiye Kupası ile kürek sporu yıllar sonra Başkent'e dönüyor

ANKARA - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon 25 yıl aradan sonra Ankara Mogan Gölü'nde başladı.

Yarışlara Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 33 kulüp, 750 sporcu katılırken, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk Gençler Türkiye Kupası'nın Ankara'da yapılmasının önemini vurguladı.

Kürek branşında Gençler Türkiye Kupası Ankara'da başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, kürek sporunun daha fazla tanıtılmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Faaliyet takvimine göre bu yarışmanın Sapanca'da yapılması planlanıyordu ama biz yönetime "Kürek her yerde" sloganı ile başladık. Yönetim kurulumuz ile çalışmaya başladık ve kürek sporunu daha fazla tanıtmaya ve insanlara kendi ülkemizde kendi sporumuzu göstermeyi hedefledik. Bu durumda faaliyet takvimini değiştirdik ve İlk en büyük yarışmamız olan Gençler Türkiye Kupası'nı başkentimizde yapmaya karar verdik. Sağlanması gereken bazı şartlar vardı. Bu şartların sağlanmasında büyük emek harcayan il ve ilçe belediyelerimize, bakanlığımıza ve spor il müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Mogan Gölü'nün temizlenmesi için çok ciddi emek harcandı. Gösterilen bu çabalar ile Mogan Gölü cennet gibi oldu. Sosyalleşmek ve hafta sonu etkinlikleri için muhteşem bir yer oldu" dedi.

Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın Varese şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası şampiyonu milli kürekçi Hamdi Okan Atmaca, "3 yıldır kürek çekiyorum. Sıkı bir çalışma sonucu bu yıl ekibimle ile birlikte Avrupa Şampiyonu olduk. Çalışmalara ara vermeden önümüzde ki yıllarda ki olimpiyatlarda da başarılarımızı devam ettirip ülkemde ve dünyada madalyalar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

"Yarışmanın Mogan Gölü'nde olması gurur verici"

TED Ankara Spor Kulübü yarışmacılarından Selin Özgürsoy ve Zeynep Meral yarışmanın Ankara'da yapılmasının çok büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Biz iki çifte takımıyız. Bugün burada Türkiye Gençler Türkiye Kupası düzenlendi. Henüz 16 yaşındayız ve çok sıkı çalışarak bir çok yarışmaya katılıyoruz. Ağustos ayının sonunda Adıyaman'da Türkiye Şampiyonası düzenlenecek o yarışmaya hazırlanıyoruz. Sapanca'da gerçekleştirilen Bahar Turnuvası'na da katıldık ve üçüncü olduk. Her parkuru ve yarışmayı deneyimleyerek başarılar göstermeye çalışıyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmanın Mogan Gölü'nde olması çok gurur verici kendi gölümüzde kürek çekmek ve küreğin tekrar Ankara'ya gelmiş olması çok mutluluk verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu. Gençler Türkiye Kupası yarın yapılacak finaller ve ödül töreni ile son bulacak.

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Kaynak: İHA

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