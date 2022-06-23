Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı

23.06.2022 19:28

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı sezonun hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı sezonun hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirdiği sezonun ilk antrenmanına yöneticiler ve az sayıda taraftar katıldı.

Kulüp başkanı Niyazi Akdaş'ın şehir dışında olduğu için sezon açılışına katılamadığı öğrenildi.

Teknik direktör Metin Diyadin, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, transfer yasağı problemini başka kulüplerin de yaşadığını belirterek, "Sezon başı itibarıyla birkaç takım hariç herkes böyle sıkıntılar yaşayabiliyor." diye konuştu.

Bu sorunu geçen yıl da yaşadıklarını dile getiren Diyadin, "Transfer yasağı devam ediyor ama gelecek hafta yasağın kalkacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezona hazır başlamanın önemine vurgu yapan Diyadin, şunları kaydetti:

"Eksikler her zaman olur. Biz şu anda geride dursak da bazen 20 günde katedemediğiniz mesafeyi 2-3 günde katedebilirsiniz. Geçen sene bunu daha ağır yaşadık. Transferde eksikler olur, hepsi bir anda yapılamaz. Önümüzdeki hafta tespit ettiğimiz oyuncuları da kadroya katacağız. Sayısal anlamda çok fazla oyuncuyu ekonomik olarak kadromuza katma lüksümüz yok. Giden oyuncuların yerini doldurmayı planlıyoruz."

Gençlerbirliği'nin kuruluşunun 100. yılının çok önemli olduğunu kaydeden Diyadin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefler söylemlerle değil icraatlarla belli olur. Onu da süreç içinde göreceğiz. Gönül çok şey istiyor ama realiteye göre hedef belirlemek daha doğru olur. Geçen sene 26 kişilik kadromuz içinde 13 oyuncumuz altyapıdandı. Gençlerbirliği, öyle bir durum olduğunda kendi altyapısından sağlıklı şekilde oyuncu kullanabilen bir takım. Oyuncu o yeterlilikte olduktan sonra çok rahat kullanırız."

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir topbaşı yaptı Medipol Başakşehir topbaşı yaptı Bu yıl 100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı Bu yıl 100 çalışandan 64'ü tatil planı yaptı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:22:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği 100. yıl için topbaşı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement