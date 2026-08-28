Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi - Son Dakika
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Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi

Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi
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Süper Lig'de Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalarak 3. haftayı tamamladı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün(Dk. 71 Salih Uçan), Ousmane Diabate, Tiago Gouveia(Dk. 90 Metehan Baltacı), Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita(Dk.79 Ensar Kemaloğlu)

ERZURUMSPOR FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı(Dk. 84 Festy Ebosele), Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze(Dk. 89 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 71 M. Cardoso), Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez(Dk.85 N. Akhundzada), Eren Tozlu (Dk. 71 Ibrahim Diabate)

GOLLER: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 66 Adama Traore

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Elisha Owusu (Erzurumspor FK), Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün, Diabate (Gençlerbirliği)

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin golünü 66'ncı dakikada Adama Traore kaydetti. Erzurumspor FK'nın golü ise 55'inci dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

8'inci dakikada Tongya'nın pasını alan Gouveia, ceza sahasına girdikten sonra kaleyi düşündü. Yakın köşeye gönderdiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

10'uncu dakikada Pereira'nın sağ kanattan taşıdığı atakta Traore'nin ceza sahasına çevirdiği top savunmayı geçti. Kaleciyi de aşan meşin yuvarlak direğe çarpıp geri döndü.

11'inci dakikada Gençlerbirliği savunma arkasına atılan topla bir kez daha tehlike oluşturdu. Tongya'nın ortasında Koita röveşata ile şansını denedi ancak top auta gitti.

22'nci dakikada Erzurumspor FK hızlı gelişen atakta önemli bir fırsat yakaladı. Eren'in pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Mustafa Fettahoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak köşeyi hedefledi. İrfan Can gole izin vermedi.

24'üncü dakikada Gençlerbirliği korner sonrasında yeniden rakip kaleyi yokladı. Arka direğe gönderilen topun önünde kalan Koita, yakın mesafeden sert vurdu ancak Ertuğrul yaptığı müdahaleyle topu çıkardı.

45'inci dakikada Gençlerbirliği'nin merkezden gelişen atağında Oğulcan, Diabate ile topu buluşturdu. Diabate'nin yaptığı vuruşta top kalenin hemen üstünden dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

55'inci dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Owusu'nun savunma arkasına gönderdiği topta Zuzek, ceza sahası içinde kalecisine dönmek isterken top Eren'in önünde kaldı. Eren'in sağ ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

61'inci dakikada Erzurumspor FK ikinci gole yaklaştı. Mustafa Fettahoğlu'nun uzun gönderdiği top Eren'in önünde kaldı. Eren'in ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin hemen yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Diabate'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına yaklaşırken şut açısını oluşturdu ve yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

87'nci dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Gouveia'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çeldi. Seken topu Traore tamamladı ancak pozisyon için ofsayt itirazı yapıldı.

88'inci dakikada VAR incelemesinde Traore'nin ofsaytta olduğu belirlendi ve Gençlerbirliği'nin golü geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği - Erzurumspor FK Maçı 1-1 Beraberlik İle Sona Erdi - Son Dakika
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