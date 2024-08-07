Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Başkent temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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