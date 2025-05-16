Gençlerbirliği'nde Genel Kurul Tarihi Belirlendi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, olağan seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 14 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.
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