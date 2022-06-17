Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında kadın taraftarlar ve öğrenciler VIP tribün haricindeki bölümlerden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır

Kaynak: AA

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