Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli oldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında kadın taraftarlar ve öğrenciler VIP tribün haricindeki bölümlerden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.
Gençlerbirliği'nin yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:
Kale arkası tribün: 400 lira.
Maraton tribünü: 500 lira.
Sağ kapalı tribün: 600 lira.
VİP tribün: 1500 lira.
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