Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı

17.06.2022 12:12
Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni sezon kombine bilet fiyatları belli oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı lig maçlarında kadın taraftarlar ve öğrenciler VIP tribün haricindeki bölümlerden yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

Gençlerbirliği'nin yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Kale arkası tribün: 400 lira.

Maraton tribünü: 500 lira.

Sağ kapalı tribün: 600 lira.

VİP tribün: 1500 lira.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Eryaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde kombine bilet fiyatları açıklandı - Son Dakika

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