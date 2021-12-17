Gençlerbirliği'nde öncelik kadın ve çocuklar olacak

Gençlerbirliği Spor Kulübü Kamu İlişkileri ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özel, kadın taraftarların bundan sonra oynayacakları tüm iç saha karşılaşmalarını ücretsiz izleyebileceğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen yönetimdeki tek kadın üye Esra Özel, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümü olması vesilesiyle 19 Aralık Pazar günü NasaDoge Menemen spor ile oynayacakları maçı kadın taraftarların ücretsiz izleyebileceğini kaydetti.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği olarak kadın ve çocukların her zaman öncelikleri olacağını vurgulayan Özel, "Aynı şekilde sağlık çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz için yaptığımız ücretsiz bilet uygulamasını da lig bitimine kadar devam ettiriyoruz. Bu uygulamalarla amacımız Gençlerbirliği'ne gönül vermiş, her fırsatta kulübüne destek olan taraftarlarımız ile Ankara'da yaşayıp takımıyla bağ kurmak isteyen herkesi tribünde bir araya getirmek, heyecanımıza ortak etmektir. Özellikle kadınlarımızı tribünlerde görmek bizi onurlandıracaktır. Spor camiasından bir kadın yönetici olarak önceliğimiz daima kadınlar ve çocuklar olacak." ifadelerini kullandı.

Özel, kadınlarla ilgili çok sayıda proje ve çalışmaları olduğunu aktararak, şunları ifade etti:

"Bu vizyonun ilk adımı olarak eylül ayında kadın futbol takımımızı kurduk. Şimdiden 25 kızımız top koşturmaya başladı. Türk futboluna başarılı çok sayıda oyuncu kazandırmış olan altyapımız ve spor okullarımız salgın sürecinin ardından eskisi gibi yeniden canlandı. Okullara gelen öğrenci sayımız bini aştı. Beştepe'de bulunan tesislerimiz tüm anne-babalar ile Ankaralı hemşehrilerimize açık. Hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle spor camiasında örnek bir kulüp olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli hanımefendiler başta olmak üzere tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bu heyecana ortak olmak için Eryaman Stadı'na bekliyoruz."