Gençlerbirliği Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Gençlerbirliği Anıtkabir'i ziyaret etti

10.10.2022 13:40

- Gençlerbirliği Anıtkabir'i ziyaret etti Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, A takımı ve altyapı oyuncuları Anıtkabir'i ziyaret etti.

- Gençlerbirliği Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeleri, A takımı ve altyapı oyuncuları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme, Disiplin ve Divan Kurulu Üyeleri, A takımı, altyapı teknik ekibi ve futbolcuları, amatör branşlardaki sporcuları, kulüp personeli ve Gençlerbirliği taraftarları, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakılmasının ardından teknik heyet ve sporcular saygı duruşunda bulundu. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Başkan Niyazi Akdaş, Misak-ı Milli Kulesine geçerek anı defterini doldurdu.

Akdaş anı defterine şu sözcükleri yazdı:

"Cumhuriyetimizin ile yaşıt olan Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Kulüp çalışanları, Sporcuları, ve Taraftarları olarak gurur ve heyecanla huzurundayız.

Sizin de buyurduğunuz üzere "Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemlidir" sözünüzden hareketle Gençlerbirliği ailesi olarak 100 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalışmaktayız. Bu uğurda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Atam; aramızdan ayrılalı 84 yıl geçmesine rağmen kalbimizdesin. Günümüzde size olan sevgi, saygı ve özlemin artarak büyüdüğünü gözlemliyoruz. Gösterdiğiniz yoldan ayrılmayacağımıza, Kulüp olarak ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. O nedenle sen rahat uyu Atam kurduğun ve gençlere emanet ettiğin Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır.

Aziz Atam, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz."

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Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Anıtkabir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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