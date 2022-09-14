Kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluğa dayalı oyuna geçildi. Çabukluk oyununda futbolcuların birbirleriyle yarış halinde olmaları ve şakalaşmaları, keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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