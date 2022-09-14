Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.09.2022 14:56
Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışması yapıldı.

Kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra çabukluğa dayalı oyuna geçildi. Çabukluk oyununda futbolcuların birbirleriyle yarış halinde olmaları ve şakalaşmaları, keyifli anlar yaşattı.

Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışmaya geçen kırmızı-siyahlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı sonlandırdı.

Tedavisi devam eden takım kaptanı Muhammed Bayır, sağlık ekibinin gözetiminde takımdan ayrı yürüyüş yaptı.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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