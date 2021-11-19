Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi son çalışmasını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alandaki top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, çıkış çalışmasıyla sona erdi.
Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Kaynak: AA
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