Gençlik ve Spor Bakanı Berkay Ömer Öğretir'i Tebrik Etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları kotası alan Berkay Ömer Öğretir için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kurbağalamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası Berkay Ömer Öğretir'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda pay sahibi olanları kutluyorum. Milli yüzücümüze Paris 2024 Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."