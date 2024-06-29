Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler 66 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden milli judocu Muhammed Demirel'i yayımladığı mesajla kutladı.
Bak, tebrik mesajında "Uluslararası Judo Federasyonu tarafından hazırlanan olimpik sıralama listesine göre erkekler 66 kiloda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli judocumuz Muhammed Demirel'i tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, Muhammed Demirel'e ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Demirel'i Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği kota için tebrik etti - Son Dakika
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