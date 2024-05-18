Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası\'nda bronz madalya kazanan Rümeysa Pelin Kaya\'yı tebrik etti

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde eden milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya'yı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın Lonato Kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Rümeysa Pelin Kaya'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rümeysa Pelin Kaya'ya ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."