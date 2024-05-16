Geredespor, Aladağspor'u 3-0 mağlup ederek BAL'da kaldı - Son Dakika
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Geredespor, Aladağspor'u 3-0 mağlup ederek BAL'da kaldı

Geredespor, Aladağspor\'u 3-0 mağlup ederek BAL\'da kaldı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) baraj maçında Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aladağspor'u 3-0 mağlup etti. Geredespor, Aydın Aslan ve Serhat Özyılmaz'ın golleriyle maçı kazandı ve BAL'daki yerini korudu. Maç sonunda ise Geredesporlu taraftarlar ile Aladağsporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

16.05.2024 21:57
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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) baraj maçında Geredespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Aladağspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Geredespor BAL'da kaldı. Maç sonunda Geredeli taraftarlar ve Aladağsporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Baraj maçında Bolu Amatör Küme'de mücadele eden Aladağspor ile BAL'da oynayan Geredespor Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5. dakikada etkili gelen Geredespor, Aydın Aslan'ın golüyle karşılaşmanın henüz başında 1-0 öne geçti. 26. dakikada Geredespor atağında, Serhat Özyılmaz farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maçın ilk yarısı 2-0 Geredespor'un üstünlüğü ile sonuçlandı. Gergin devam eden maçta 86. dakikada Ömer Azman topu kendi ağlarına gönderdi. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) baraj maçında Geredespor, mücadele ettiği Aladağspor'u 3-0 mağlup ederek BAL'daki yerini korudu. Maç sonunda Geredesporlu taraftarların Aladağsporlu oyunculara küfretmesiyle ipler gerildi. Oyuncular ve taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, taraftarlar ve oyuncuları güvenli bir şekilde stattan çıkışını sağladı. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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