Germencik\'te Kadınlara Yönelik Yaz Spor Kursları Başladı

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen yoga, pilates ve zumba kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde havuz başında spor yapma imkanı buluyor.

Germencik Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği zumba, pilates ve yoga kurslarıyla hem sağlıklı yaşamı teşvik etmeye hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde devam eden kurslara Germencikli kadınların ilgisi yoğun olurken, kurslar yaz aylarının keyfini artırmak için bu kez havuz başında gerçekleştirildi. Kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma fırsatı bulurken, etkinlik renkli görüntülere de sahne oldu.

Sporun sadece sağlık değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde kadınlarımıza yönelik zumba, pilates ve yoga kurslarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza hem sosyal bir ortam hem de sağlıklı bir yaşam sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN