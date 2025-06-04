Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

30 HAZİRAN'I BEKLEMEDİLER

Sarı-lacivertli kulüp, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Kostic, Konyaspor maçının ardından vermiş olduğu ifade ayrılacağını açıklamıştı. Başarılı futbolcu, "Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir" ifadelerini kullanmıştı.