Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Spor

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

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Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
04.06.2025 14:03
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Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
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Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Kostic'in 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesi, kulüp tarafından erken sonlandırıldı.

Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile yollarını ayıran Süper Lig devi Fenerbahçe, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

30 HAZİRAN'I BEKLEMEDİLER

Sarı-lacivertli kulüp, Filip Kostic'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Kostic, Konyaspor maçının ardından vermiş olduğu ifade ayrılacağını açıklamıştı. Başarılı futbolcu, "Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir" ifadelerini kullanmıştı.

Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Enver Atabey:
    İşe yarayan sayilı adamlardan birisi 52 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    90 dakika yorulmadan sürekli atağa katılıyor, sert temaslı oyuna yatkın ve ortaları iyiydi. Bu adamı tutmak için niye çaba sarf edilmedi? Ali ve Acun vizyonu futbolu bu sene bırakan 37 yaşındaki sol bek Marcelo'yu getirip, geçmişinde yıldız ve çok iyi olduğu için bununla övünmeyi gerektirir :) 45 0 Yanıtla
  • 22041980:
    Ali Koç un da sözleşmesini fesh edebilirsek ne mutlu bize.Ferit Şahenk işleri bir bıraksa da Fenerbahçe ye başkanlık adaylığını koysa artık 31 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Mert Hakan duruyo, bunu gonderiyolar ,ya sabır 23 0 Yanıtla
  • Haydi eğlenelim:
    şahsen ben Galatasaraylı olarak en çok beğendiğim futbolcuydu 21 0 Yanıtla
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