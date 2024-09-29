Giresunspor, Elazığspor\'a Yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Elazığspor'a 2-0 yenildi.
Hakemler: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Burak Sami Şad
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Ali Emirhan dk. 57), Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Fatih dk. 67), Arda Kılıç, Barış, Ahmet (Berkay dk. 68), Emre (Emircan dk. 58), Mehmet, Furkan (Muhammet Miraç dk. 46)
Elazığspor: İsmet, Ercan, Beykan, Yusuf Mert (Muhammet dk. 80), Maksut (Burak dk. 80), Melih (Burhan dk. 72), Hasan, Yağızcan (Efe dk. 90), Alpay, Mikail (Mehmet dk. 90), Berşan
Goller: Beykan Şimşek (dk. 53), Yusuf Mert Tunç (dk. 76) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Barış Gün, Arda Cebeci, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Mehmet Keskin (Giresunspor), Yusuf Mert Tunç, Beykan Şimşek (Elazığspor) - GİRESUN
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