Giresunspor, en kısa sürede kongre kararı alacak

Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti.
Giresunspor Kulübü Nahid Yamak, yaptığı açıklamada, öncelikle Giresunspor'un 57. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Bugün köklü bir geçmişe sahip Giresunspor'umuzun 57. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Gücünü bu toprakların insanından alan, kuruluşundan itibaren iyi günde kötü günde sayısız mücadeleyi camiasıyla birlikte veren, 57 yıldır şanla şerefle ülkemiz futbolunda var olan Giresunspor'umuza nice yıllar diliyorum" dedi.
"Camia olarak zor günlerden geçiyoruz"
Yamak, "Şunu bilmenizi isterim ki bu zorluklarla mücadele ederken yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve ben hiçbir zaman Giresunspor'umuzu kişisel çıkarlarımız için kullanmadık, kendi ikbalimiz için kulübümüzü zor duruma sokmadık aksine maddi kaynakları tüketilmiş, yapılmış büyük borç yükünün neden olduğu sorunlar ile boğuşan kulübümüzü yaşatmak amacıyla çaba harcadık. Ancak mevcutta gerçekleşen durum, bizlerin verdiği mücadele ve özveri ile maalesef ters orantılı olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.
Yamak, açıklamasında şunları kaydetti:
"Giresunspor'un borç yükününün kapatılması için bizim 1 yılda yaptığımız çalışmalarla topladığımız kaynak kadar daha bir kaynağın sağlanması durumunda Giresunspor'umuzun maddi olarak düzlüğe çıkması gerçekleşmiş olacaktır. Gelinen noktada yönetim kurulumuz olarak Giresunspor bayrağını daha ileriye taşıyacak insanların önünü açmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede kongre kararı alacağımızı da belirtmek isteriz. Bizler göreve geldiğimizde karşılaştığımız elde edilemeyen sağlıklı mali verilerin aksine geçmişten farklı olarak kulübümüzün borç durumu, hesap ve defterleri şeffaflıkla tutulmuş olup, göreve gelecek olanlar için aynı şeffaflık ile bilgilerine sunulacaktır. Ayrıca kulübümüzün potansiyel genç oyuncularına sahip çıkması da gerekmektedir. Transfer yasağımızdan dolayı üzerlerine çok ciddi yük bindirdiğimiz oyuncuların içinde Türk futboluna uzun yıllar hizmet edebilecek kalitede gençlerimizin olduğuna inanıyoruz."
"Giresunspor küllerinden yeniden doğacak"
Giresunspor sevdalılarının her zaman olacağını belirten Yamak, "Giresunspor'umuzun içinde bulunduğu durum ve süreçten yine camiamız ve taraftarımız ile birlikte çıkacağından hiç şüphemiz yoktur. Çotanak arma, kendine yapılanlara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hala ayakta ve hep ayakta durmaya devam edecektir. Bizler mücadele nedir iyi bilen bir şehrin ve ataların evlatları olarak bu mücadeleyi de kazanacak güce ve inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki takımını her şartta seven ve iyi gün kötü gün ayırt etmeksizin armanın peşinden koşan Giresunspor sevdalıları var ve hep var olacaklar. Unutulmamalıdır ki sonuçlar, skorlar, ligler değişir ancak Giresunspor sevgisi ebedidir. ve bu koşulsuz sevgiyle Giresunspor'umuz küllerinden yeniden doğacaktır. Değerini bilen, çıkarları için değil kalpten karşılıksız sevenlerle sen hep çok yaşa Giresunspor!" dedi. - GİRESUN
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