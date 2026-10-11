Gitsov, 10 kişi kalan Karagümrük'ün Muğlaspor maçında oyunu önde götürdüğünü söyledi - Son Dakika
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Gitsov, 10 kişi kalan Karagümrük'ün Muğlaspor maçında oyunu önde götürdüğünü söyledi

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Aleksandar Gitsov, Muğlaspor ile 1-1 berabere kalan maçta kırmızı kartla 10 kişi kalmalarına rağmen oyunu önde götürdüklerini söyledi. Gitsov, "Üzgün olan taraf biziz, bu maçı kazanabilirdik" dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Aleksandar Gitsov, ikinci yarının başında kırmızı kart görerek mücadeleye 10 kişi devam etmelerine rağmen maç boyunca oyunu önde götürdüklerini belirterek, "Üzgün olan taraf biziz, bu maçı kazanabilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Aleksandar Gitsov, "Maça başladığımızda ilk 10 dakika biraz zorlandık. Bu rakibin direkt oyun anlayışından kaynaklandı. Özellikle dönen topları toplayamadık. 10. dakikadan 44. dakikaya kadar aslında oyunu domine ettik. Çok fazla gol pozisyonu yaşadık. Aslında çok harika bir de gol attık. Sonrasında savunmaya çarpan topla talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıya çıkarken planımız ilk 15 dakika oyunu domine edip maçı kazanmaktı. Maalesef penaltı ve kırmızı kart maçın dönüm noktası oldu. Kırmızı karttan sonra yeni bir yol aramamız gerekiyordu çünkü eksik oynuyorduk. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Oyuncularımız da iyi bir iş çıkardı. Aslında 90 dakika oyunu önde götürdük. Cenk'le Ahmet'le birçok şans yakaladık. Sonunda üzgün olan taraf biziz, bu maçı kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Fatih KaragümrükSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Gitsov, 10 kişi kalan Karagümrük'ün Muğlaspor maçında oyunu önde götürdüğünü söyledi - Son Dakika
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