Gizem Özer'e milli davet

Elazığ Belediyesi EBUAŞ boksörü 63 kiloda Türkiye şampiyonu Gizem Özer, Türkiye milli takım kampına davet edildi.

18-24 Eylül tarihleri arasında Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye şampiyonu olan Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü sporcusu Gizem Özer, milli takım 2. etap kampına davet edildi. Milli takım ve Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü boks takımı antrenörü Cemil Döndü ile birlikte 6 Kasım'da Kastamonu Kadı Dağı'nda bulunan milli takım kamp eğitim merkezinde başlayan hazırlık kamp çalışmalarına katılan başarılı boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası öncesi Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen ve 18 sporcunun yer aldığı ikinci etap kamp çalışmaları 18 Kasım'da sona erecek.

Kastamonu'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü sporcusu Gizem Özer, kendilerine bu şartları ve imkanları sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Milli takım antrenörü Cemil Döndü ise Gizem'in yakaladığı başarılı grafiği ay-yıldızlı formayla da sürdüreceğine inandığını belirterek, maddi-manevi desteklerini esirgemeyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. - ELAZIĞ