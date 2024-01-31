Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Seçil Menteş ve Atakan Bedel, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları seçti

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, spikeri Seçil Menteş ve prodüktörü Atakan Bedel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Hamzaoğlu, Menteş ve Bedel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Sercan Hamzaoğlu, " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafı seçti.
"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafından yana kullanan Hamzaoğlu, "Haber" kategorisinde Jose Colon'un çektiği "Hayat yolculuğu" ve "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın objektifine yansıyan "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını tercih etti.
Seçil Menteş, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğraflarını seçti. "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin çektiği "İki gözüm" adlı fotoğrafı beğenen Menteş, "Spor" kategorisinde de oyunu Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Atakan Bedel ise "Çevre-Yaşam" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Devin ölümü", "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" ve "Spor" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarını seçti.
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