İsmi Süper Lig devi Beşiktaş ile de anılan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emerson Royal'in yeni takımı belli oldu.
Brezilya ekibi Flamengo, İtalya'nın Milan takımından Emerson Royal'i kadrosuna kattı. Flamengo Kulübü, 26 yaşındaki sağ bek ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. İtalya basınında, transferin 9 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Transferin resmileşmesinin ardından Flamengo, Beşiktaş'a bir göndermede bulundu. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Brezilya'da oynamak >>>>>> Türkiye'de oynamak" ifadeleri kullanıldı. Yapılan bu paylaşım, başta Beşiktaş olmak üzere Türk taraftarların tepkisini topladı.
Ülkesinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, İspanya'da Real Betis, Barcelona ve İngiltere'de Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu???????, geçen sezon başında Milan'a transfer oldu. Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen Emerson, Milan kariyerinde 26 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Görenler tepki gösterdi! Flamengo'dan Beşiktaş'a transfer göndermesi - Son Dakika
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