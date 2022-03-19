Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - Son Dakika
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Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas

19.03.2022 19:09

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, "Sekiz maç var, ben bu takıma inanıyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, "Sekiz maç var, ben bu takıma inanıyorum." dedi.

Tomas, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Rakiplerinin nasıl oynayacağını bildiklerini kaydeden Tomas, şöyle konuştu:

"İlk devrede merkezi kapatıp, rakibimizin hızlı hücuma geçişlerini engelledik. Gol pozisyonları yakaladık ama sonuçlandıramadık. Gol bile attık ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bundan sonra motivasyonumuz düştü. İkinci yarıda risk aldık. 2'li forvete döndük ama olmadı. Sekiz maç var, ben bu takıma inanıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak. İyi bir takımız, basit hatalarla gol yedik. Devam edeceğiz ve çalışacağız."

Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas
Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas
Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas

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Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe-Alanyaspor maçının ardından - Stjepan Tomas - Son Dakika
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