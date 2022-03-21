Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti - Son Dakika
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Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

21.03.2022 16:37
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti - Son Dakika


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