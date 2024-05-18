Göztepe Basketbol Şubesi Altyapı Seçmeleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Göztepe Basketbol Şubesi Altyapı Seçmeleri Başlıyor

Göztepe Basketbol Şubesi Altyapı Seçmeleri Başlıyor

2024-2025 sezonunda Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Göztepe'nin altyapı seçmeleri, 25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi günleri İzmir İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak. 2009-2016 doğumluların başvurabileceği seçmelere katılmak isteyenlerin ön kayıt formunu https://goztepebasketbol.sporokullari.gen.tr/kayitFormu.php adresinden doldurması gerekmektedir.

18.05.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonunda Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek Göztepe'nin altyapı seçmeleri gelecek hafta başlayacak.

Göztepe Basketbol Şubesinden yapılan açıklamada, seçmelerin 25 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Cumartesi günü İzmir İnönü Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

2009-2016 doğumluların başvurabileceği seçmelere katılacakların "https://goztepebasketbol.sporokullari.gen.tr/kayitFormu.php" internet adresinden ön kayıt formu doldurması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Basketbol, Türkiye, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Basketbol Şubesi Altyapı Seçmeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe Basketbol Şubesi Altyapı Seçmeleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement