Göztepe, Boluspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada savunmadan atılan uzun topla birlikte savunma arkasına sarkan Romulo, rakibin hatası sonrası ceza sahasına sol çaprazdan girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Romulu, sağ ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden dışarı çıktı.
45+2. dakikada Göztepe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale alanına gelen topa Heliton kafayı vurdu. Top savunmadan döndü.
45+4. dakikada hakem Burak Olcak, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonda ceza sahası içerisinde Oulare'nin topu elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.
45+6. dakikada kazanılan penaltıda topun başına gelen Romulo, sağ ayağıyla sol köşeye yerden vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
49. dakikada Göztepe'nin merkezden geliştirdiği atakta savunmaya çarpan top ceza sahasına düştü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
Hakemler: Burak Olcar, Samet Özkul, Barış Çiçeksoyu
Göztepe: Mateusz Lis, Heliton, İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Tarkan Serbest dk. 85), Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 68), Anthony Dennis (Atınç Nukan dk. 90), Kenneth Mamah (Lundqvist dk. 67), Romulo (Turgay Gemicibaşı dk. 85)
Yedekler: Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Celil Yüksel, Ensar Aksakal, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Ercan Coşkun dk. 64), Jefferson (İshak Karaoğul dk. 75), Daniel Avramovski (Tolunay Artuç dk. 88), Anıl Koç (Abdoulaye Diarrassouba dk. 88), Petar Gigic, Hüsamettin Yener (Tunahan Çiçek dk. 63)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Kubilay Sönmez, Safa Kınalı, Vüsal Isgandarli
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Romulo (dk. 45+6 pen. ve dk. 49) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ogün Bayrak (Göztepe) - İZMİR
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