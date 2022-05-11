Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

11.05.2022 14:35
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar devam ediyor. İzmir temsilcisi, bugün öğle saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Serdar Sabuncu yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapılırken, ikinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları çalışılarak idman tamamlandı. - İZMİR

Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan Gürsel Aksel Stadı'nda açılış ve kapanış Beşiktaş'tan Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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