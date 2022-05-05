Göztepe'de taraftarın tavrı net - Son Dakika
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Göztepe'de taraftarın tavrı net

05.05.2022 12:23
Göztepe'de taraftarın tavrı net

Spor Toto Süper Lig'e 5 sezonluk mücadelenin ardından matematiksel olarak veda ettikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayan Göztepe'de taraftarın tepkisi sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'e 5 sezonluk mücadelenin ardından matematiksel olarak veda ettikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşayan Göztepe'de taraftarın tepkisi sürüyor. Rizespor önünde sportif direktör İlhan Şahin'i istifaya davet edip, özellikle Yalçın Kayan ve henüz sezon başında kulübün sembol futbolcuları arasında görülen Halil Akbunar'ı ıslıklayan taraftarlar, kalan 3 maçta altyapı patentli gençlerin daha çok süre almasını istiyor. Sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor mücadelesinde Atakan'ın yanı sıra ikinci yarıda oyuna dahil olan Ege'yi alkışlamıştı.

Küme düştükten sonra farklı mağlubiyetle iyice moral çöküntüsü yaşayan Göz-Göz'ün bu hafta Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına farklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Mehmet Sepil'in 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa edip kulüpteki hisselerini devretmeye çalışmasıyla idari açıdan da bilinmezlik içinde olan Göztepe, kabus gibi geçen sezonu Karagümrük deplasmanının ardından Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak. Kulüp hisseleri için her geçen gün adı yeni taliplerle anılan Göztepe'de taraftarlar yönetimden artık somut açıklamalar da bekliyor. Takımın yıldızları Ndiaye'nin Çin'e, Obinna'nın ABD'ye satıldığı, İrfancan'ın kadro dışı bırakılıp, Soner'le yolların ayrıldığı Göztepe'de kadrodan kopuşlar da devam edecek.


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Spor Toto Süper Lig, İlhan Şahin, Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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