Göztepe'den Mirallas atağı

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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü ikinci yarının ilk haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe transferde taarruza geçti.

İlk olarak Yunanistan'ın Atromitos takımından kaleci Kenan Piric'i renklerine bağlayan, sol bek Francois Moubandje ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü Kevin Mirallas'ı gündemine aldı.

SON KARAR MAESTRODA

Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde görev yapan ve şu an boşta olan 34 yaşındaki forvetin Göztepe'ye önerildiği, son kararı Teknik Direktör Nestor El Maestro'nun vereceği bildirildi.

FRANSA'DA BAŞLADI

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Lille takımında başlayan Belçikalı oyuncu, Saint-Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina ve Royal Antwerp formalarını giydi.

MİLLİ FORMAYI 50 KEZ GİYDİ

Belçika A Milli Takımı'nda 50 kez görev alan Mirallas, Gaziantep FK'da 2020-2021 sezonunda 28 maça çıktı. Toplam 2049 dakika süre alan Mirallas 5 gol atıp 5 de asist yaptı. Mirallas bu sezon ise hiçbir maçta forma giymedi.

ALEKSİC DE GELİYOR

Öte yandan Göztepe'nin Antalyaspor maçının ardından Medipol Başakşehir'den orta saha Daniel Aleksic transferini de resmiyete dökmesi bekleniyor.