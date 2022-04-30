Göztepe evinde prestij maçına çıkacak - Son Dakika
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Göztepe evinde prestij maçına çıkacak

30.04.2022 11:06
Göztepe evinde prestij maçına çıkacak

SPOR Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe yarın evinde, kurtuluş mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe yarın evinde, kurtuluş mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30"da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda takımı sahaya U19 Antrenörü Serdar Sabuncu çıkaracak. Göztepe'de takımdan ayrılan Soner, Ndiaye, Nwobodo ve Burekovic'in yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can müsabakada forma giyemeyecek. karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Göztepe evinde prestij maçına çıkacak - Son Dakika
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